В российских банках фиксируется рост числа случаев, когда клиентам предлагают прийти в отделение вместе с родственниками для разблокировки карт. Такая мера используется в ответ на подозрения в действиях под влиянием мошенников.

Как выясняется, в некоторых отделениях российских банков теперь требуют от клиентов не просто личного визита, но и присутствия ближайших родственников. Поводом чаще всего становится подозрение в том, что человек попал под влияние мошенников. Подобная ситуация описана в материале "Известий" — и она не единственная. Банки ссылаются на внутренние инструкции, эксперты говорят об излишней строгости, а клиенты оказываются без доступа к своим деньгам на неопределённый срок.

Одна из клиенток Альфа-Банка оформила кредит и решила перевести средства на собственный счет в другой банк. Однако операция не прошла: банк остановил ее после звонка от сотрудника. Вслед за этим женщине заблокировали карту. Когда она пришла в отделение, выяснить ничего не удалось. Вместо доступа к счету она получила новую просьбу — вернуться в офис, но уже с сыном. Только после нескольких визитов и обсуждений деньги стали снова доступны.

Ассоциация развития финансовой грамотности подтверждает: такая практика не выходит за рамки возможного, особенно в случаях, когда речь идет о людях старшего возраста или нетипичном поведении. Если пенсионер оформляет кредит или переводит крупную сумму сразу после закрытия вклада, система может сработать на предупреждение — и инициировать дополнительные проверки. Банк, по сути, проверяет: действительно ли клиент принимает решение сам.

Юрист Полина Лебедева отмечает, что подобная практика не имеет под собой четкого законодательного основания. Нормативные акты не позволяют банкам требовать присутствия родственников. В то же время, с июля прошлого года действует закон, обязывающий кредитные организации останавливать подозрительные транзакции и блокировать счета, если есть риск мошенничества. В случае промедления с блокировкой и последующего обмана клиента банк будет обязан возместить убытки.

Лебедева считает, что стремление защитить клиента от аферистов приводит к явным перегибам. И хотя банк действует по договору, а не вопреки ему, количество жалоб на блокировки резко растет. В первом квартале 2025 года их стало на 37% больше, чем годом ранее.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов подчеркивает, что подобные действия — инициатива отдельных банков. Внутренние регламенты, на которые они ссылаются, остаются недоступны для публичного анализа. Это затрудняет проверку правомерности таких требований.

Тем временем клиенты сталкиваются с реальными неудобствами. Не все могут быстро привести родственников. Бывают случаи, когда родные живут в другом регионе, находятся за границей или вовсе не общаются с клиентом. К тому же сам факт родства не гарантирует понимания финансовой сути происходящего.

В пресс-службе "Сбера" пояснили, что если сотрудники банка подозревают, что клиент находится под влиянием мошенников, они приглашают его на очную встречу. Иногда в беседах участвуют не только банковские сотрудники, но и представители МВД. В исключительных случаях банк действительно может обратиться к родным человека, чтобы убедиться в том, что он не под давлением.

В ВТБ добавляют: требование личного визита и ограничение операций направлены на то, чтобы убедиться в добровольности действий клиента. В "Дом.РФ" пояснили, что такие меры применяются строго в рамках действующего законодательства и договора с клиентом. В "Почта Банке" подтвердили, что банк может ограничивать доступ к операциям, если возникают сомнения в добровольности действий.

Эксперты считают, что банки балансируют между правом клиента распоряжаться своими деньгами и обязанностью защитить его от возможного обмана. Алексей Тараповский из Anderida Financial Group подчеркивает: методы должны учитывать жизненные обстоятельства людей. Универсального подхода быть не может — а перегибы могут лишь усугубить ситуацию.

Рост жалоб, требование привести родственников, отсутствие прозрачности внутренних регламентов — все это подталкивает к необходимости пересмотра текущих антифрод-мер. Пока же клиенту остается одно: надеяться, что в следующий раз его действия не покажутся банку подозрительными.