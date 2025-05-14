Microsoft начала крупнейший за два года раунд увольнений, избавляясь от 6000 рабочих мест. Решение связано с перестройкой внутренних процессов и фокусом на технологии искусственного интеллекта.

В условиях перераспределения приоритетов и углубления инвестиций в искусственный интеллект компания Microsoft запускает масштабную реструктуризацию. Почти 6000 человек по всему миру потеряют работу — это крупнейшее сокращение в компании за последние два года.

Речь идет примерно о 3% от общей численности персонала, насчитывающего 228 тысяч сотрудников. Больше всего увольнений пришлось на американские офисы, особенно на штат Вашингтон. Только в штаб-квартире в Редмонде под уведомление попали 1985 человек — из них около 1500 работали очно, остальные удаленно.

Корпорация пояснила, что сокращения затронут все уровни — от обычных специалистов до управленцев. При этом основной удар пришелся именно на руководящие должности. Под реструктуризацию попали и отдельные подразделения, включая LinkedIn и Xbox.

Увольнения стали продолжением январского раунда, хотя тогда речь шла о меньшем масштабе. Решение не связано с финансовыми трудностями — напротив, компания недавно отчиталась о высоких доходах. Ситуация говорит о корректировке стратегии, а не кризисе.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ в прошлом месяце обозначила курс на упрощение управленческих структур и повышение гибкости внутри команд. Компания избавляется от лишних уровней, делая ставку на «высокопроизводительные группы». На март численность персонала по-прежнему превышала показатели прошлого года, но снизилась по сравнению с концом 2024-го.

Параллельно Microsoft вкладывает рекордные 80 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для ИИ — от центров обработки данных до внутренних инструментов. Генеральный директор Сатья Наделла недавно заявил, что в некоторых проектах до 30% кода пишется не людьми, а программами.

Тем не менее, по словам экономистов, сокращение управленческих звеньев нельзя напрямую списать на искусственный интеллект. Это скорее часть общей тенденции в технологическом секторе, где компании отходят от агрессивного найма, начавшегося в пандемийные годы.