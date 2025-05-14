Детали силовой установки остаются неизвестными, но дизайн и оснащение указывают на внедорожную направленность.

На Шанхайском автосалоне китайский автопроизводитель GAC представил концепт электрического пикапа под названием Pickup 01.

Модель не осталась экспериментом на выставочном стенде — компания подтвердила, что запустит производство в 2027 году и выведет пикап на глобальный рынок, включая Саудовскую Аравию, Австралию, Мексику и Чили.

Pickup 01 не скрывает, что его дизайнеры черпали вдохновение, глядя на Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV. Угловатый кузов, светодиодные полосы, камеры вместо зеркал и приподнятая посадка придают машине внушительный, почти утилитарный вид. Автомобиль явно проектировался с расчетом на бездорожье — в конструкции присутствуют открытые буксировочные крюки и увеличенный клиренс.

GAC пока не раскрывает параметры силовой установки. Неясно, будет ли это полностью электрическая платформа или, например, гибридная схема. Зато интерьер концепта вызвал отдельный интерес: рулевое колесо установлено на направляющей и может передвигаться из левого положения в правое. Такое решение упрощает адаптацию под разные рынки, хотя не факт, что его допустят к серийному производству.

Некоторые элементы салона могут сохраниться в финальной версии — в первую очередь минималистичный подход и широкоформатная мультимедийная система. Это подчеркивает стремление GAC вписаться в эстетическую нишу, заданную Tesla, но со своим взглядом на эргономику и форму.

GAC входит в число крупных государственных автопроизводителей Китая, сотрудничает с Toyota и Honda, а теперь выходит на рынок электрических пикапов с расчетом на экспорт. Cybertruck получил достойного конкурента — по крайней мере, на бумаге.