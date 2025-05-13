Компания HUMAIN, дочерняя структура саудовского инвестфонда PIF, начала сотрудничество с NVIDIA. В рамках партнерства запланировано развертывание ИИ-центров на базе сотен тысяч GPU и развитие национальной экспертизы.

В Саудовской Аравии стартует проект, который может изменить расклад сил на рынке ИИ-инфраструктуры. Американская NVIDIA заключила соглашение с HUMAIN — дочерней компанией суверенного фонда PIF — о поставках графических процессоров и техническом партнёрстве для строительства ИИ-фабрик.

Согласно заявленным планам, в течение ближайших пяти лет в стране появятся центры обработки данных, способные потреблять до 500 мегаватт. Их оснастят сотнями тысяч современных GPU от NVIDIA. Уже на первом этапе проект получит 18 тысяч ускорителей GB300, объединённых высокоскоростной сетью InfiniBand, также разработанной NVIDIA.

Техническая база — не единственное направление. HUMAIN планирует использовать платформу NVIDIA Omniverse для цифрового моделирования и робототехники. Это решение, разработанное для создания «цифровых двойников» и симуляции промышленных процессов, рассматривается как один из инструментов локализации технологий четвёртой промышленной революции.

Обучение и подготовка кадров займут отдельное место в соглашении. NVIDIA намерена участвовать в программах по развитию инженерной и ИТ-компетенции среди граждан Саудовской Аравии. В том числе — в сферах машинного обучения, физического ИИ и автоматизации.

Сделка заключена на фоне затихающего торгового конфликта между США и Китаем, что частично снимает напряженность вокруг деятельности NVIDIA. Компании удается переключить внимание на новые рынки, не теряя фокуса на поставках оборудования для вычислений ИИ.