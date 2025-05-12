ГУ МВД по Москве сообщило о новой схеме мошенничества с использованием портала "Госуслуги". Злоумышленники маскируются под сотрудников операторов связи и добиваются доступа к личным кабинетам пользователей.

Российские СМИ сообщают, что мошенники вновь сменили тактику. Теперь они представляются работниками операторов связи и используют авторитет официальных сервисов, чтобы выудить личную информацию. Их целью становятся аккаунты граждан на портале "Госуслуги".

По данным столичного главка МВД, злоумышленники звонят от имени операторов мобильной связи и предлагают продлить договор или перейти на новый тариф. Вместо формальностей просят авторизоваться через "Госуслуги", объясняя это удобством или необходимостью подтверждения личности. На деле они выуживают СМС-коды и пароли — всё, что позволяет войти в личный кабинет.

Некоторые представляются сотрудниками банков, МФЦ или даже полиции. Повод почти всегда один — "спасти" деньги. Преступники говорят, что кто-то якобы пытается оформить кредит или подключить платную услугу. В разговоре они настойчиво требуют код подтверждения, отправленный системой безопасности "Госуслуг", уверяя, что это спасет от потерь.

Как только человек сообщает код, мошенники получают полный доступ к личному кабинету. Там собраны паспортные данные, история обращений, банковские привязки. Этой информации хватает, чтобы оформить кредит или перевести средства.

В МВД подчеркивают: ни один официальный оператор связи не требует входа в "Госуслуги" для изменения тарифа. Ведомство рекомендует сразу завершать разговор с незнакомцем, как только заходит речь о персональных данных.