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Toyota создавала пикап X-Runner на базе седана Avalon, но проект не вышел за рамки концепта
В начале 2000-х Toyota Australia собрала концепт X-Runner — пикап на базе седана Avalon с полным приводом и спортивной начинкой. Несмотря на интересную идею, проект не дошел до конвейера и был закрыт.

Австралийское подразделение Toyota в 2003 году решило провести рискованный эксперимент. Взяв за основу седан Avalon, инженеры создали внедорожный пикап X-Runner, способный бросить вызов местным фаворитам вроде Ford Falcon Ute. Концепт оказался живым, мощным и вполне работоспособным — но в серию так и не пошел.

Проект X-Runner появился не как стилистический эскиз, а как реальное воплощение идеи. Toyota Australia построила полноценный прототип, который показали на автосалонах в Сиднее и Мельбурне. На сцену X-Runner вышел как попытка объединить комфорт городского седана с утилитарностью и внешностью классического Ute — любимого формата австралийских водителей.

В основе лежал Avalon первого поколения, уже знакомый рынку. Но кузов претерпел радикальные изменения. Вместо четырех дверей — две. Вместо багажника — поддон с нестандартной формой и съемным ящиком для инструментов. Подвеска была усилена и поднята до 210 мм, причем элементы заимствовали у Lexus RX и фургона Tarago. На 19-дюймовые белые диски поставили внедорожные шины.

В салоне — кожаные сиденья от Supra, GPS, холодильник и даже плазма на 17 дюймов. Снаряжение концепта напоминало дорожную версию дома на колесах эпохи MTV. Под капотом — доработанный V6 объемом 3,0 литра с нагнетателем TRD, выдающий 248 лошадиных сил, — значительно больше, чем у стандартного Avalon.

Несмотря на потенциал, концепт не получил развития. Спрос оказался слишком нишевым, а сам Avalon уже готовился к уходу с австралийского рынка. X-Runner остался в истории Toyota как дерзкий, но кратковременный эксперимент.

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#toyota #австралия #пикап #прототип #автосалон #концепт-кар #avalon #x-runner #полноприводный автомобиль
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