Новый Denza N8 от BYD почти полностью утратил сходство с текущей версией модели. Шпионские снимки подтверждают: автомобиль стал ближе к более дорогому N9 как внешне, так и технически.

Когда производитель оставляет имя модели, но полностью меняет все остальное — это не обновление, а перезапуск. Именно так поступила компания BYD с новым поколением Denza N8, которое, по сути, порвало с предыдущей версией.

Серия снимков с дорожных испытаний нового Denza N8, опубликованная пользователем Xiaohongshu под ником 374150787, вызвала немалый интерес. Издание Autohome сообщает: несмотря на сохраненное название, новый N8 не имеет ничего общего с нынешней версией модели — ни внешне, ни конструктивно. Автомобиль сменил не просто «одежду», а кардинально сменил дизайн кузова, приблизившись по стилю к более дорогому и технологичному BYD N9.

На передней части прототипа — характерные черты N9: схожая форма фар, решетка радиатора и обводы кузова. На крыше — лазерный радар, намекающий на установку продвинутых систем помощи водителю. Эти элементы не использовались в актуальной версии N8, доступной на рынке сейчас.

Стоимость текущей версии Denza N8 стартует от 319 800 юаней (примерно 3,57 млн рублей по курсу ЦБ). Denza N8 работает на гибридной платформе DM-p с 1,5-литровым турбодвигателем, электрической системой EHS и аккумулятором на 45,8 кВт·ч. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды и имеет запас хода до 1030 км.

В то же время N9, с которым теперь сравнивают обновленный N8, стоит от 389 800 юаней (около 4,36 млн рублей). Он предлагает более мощную гибридную установку, развивающую до 680 кВт, и способен проехать до 1300 км на одном заряде.

В числе ключевых опций — пневматическая подвеска, система поворота задних колёс и фирменный для марки «режим краба», позволяющий двигаться по диагонали. Судя по глубине переработки, новый Denza N8 — это не эволюция прежней модели, а полностью независимая разработка, ориентированная на более дорогой сегмент авто.