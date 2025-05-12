Кабинет министров РФ принял долгосрочную стратегию развития судостроительной промышленности. Документ рассчитан до 2050 года и включает конкретные показатели роста.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин сообщил, что стратегия судостроительной отрасли утверждена. Она охватывает период до 2050 года и, по его словам, учитывает текущие вызовы и задачи, поставленные президентом.

Документ включает цели по строительству новых производственных мощностей и загрузке уже действующих предприятий. Предусмотрено также развитие научных программ, устранение административных барьеров и повышение интереса инвесторов к отрасли.

Отдельное внимание уделяется технологическому суверенитету — в частности, в производстве судового оборудования и освоении ключевых этапов производственного цикла.

Мишустин подчеркнул, что разработка стратегии велась с прицелом на устойчивость и независимость отрасли. Ожидается, что реализация документа позволит не только стабилизировать положение в судостроении, но и сформировать более чёткие ориентиры для компаний, работающих в этом сегменте экономики.