Некоторые банки стали продвигать продукты с рыночным риском, представляя их как традиционные вклады. При этом клиенту не всегда объясняют, что он подписывает и на что реально соглашается.

В ряде случаев визит в банк ради простого вклада оборачивается подписанием договора, содержание которого далеко от первоначальных ожиданий клиента. Вместо привычного депозита человеку могут предложить страховой или инвестиционный продукт — под соусом «повышенной доходности» и «финансовой защиты».

По словам юриста Евгения Фурина, самые частые подмены происходят в виде оформления договоров страхования жизни — накопительного или инвестиционного. Клиенту предлагают продукт с обещанием высокой доходности, но редко поясняют, что это не вклад. В случае досрочного расторжения такого страхового договора вернуть вложенные средства полностью, как правило, не получится. Потерять можно и проценты, и часть взноса.

С ноября 2024 года Банк России потребовал, чтобы финансовые организации разъясняли клиентам разницу между вкладом и альтернативными продуктами. Теперь у человека есть четыре рабочих дня, чтобы отменить покупку, а в течение месяца — возможность частичного возврата средств. Однако даже с этим защитным механизмом риск запутаться в тонкостях условий сохраняется.

Еще один популярный вариант — инвестиционные счета. Человек может даже не понять, что подписывает поручение на покупку фондов или акций, считая, что оформляет банковский вклад. Особенно легко запутаться, если операции проходят через дочерние брокерские структуры самих банков.

Отдельной строкой идут обезличенные металлические счета — формально это инвестиция в золото, но без реальных слитков. Здесь нет ни страховки, ни гарантированной прибыли. Доходность возможна, но лишь при удачном стечении рыночных обстоятельств и терпении самого клиента.

Формально всё легально. Но по факту — слишком много людей остаются в неведении о том, во что они на самом деле вкладывают.