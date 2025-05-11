Li Auto обновила все модели своей линейки L — от L6 до флагманского L9. Новый датчик Hesai LiDAR, улучшенные системы вождения и модернизированная подвеска должны помочь компании сохранить позиции в условиях ожесточающейся конкуренции.

Китайский производитель гибридных электромобилей Li Auto представил обновления моделей L6, L7, L8 и L9 для 2025 года. Все они получили усовершенствования в конструкции, дизайне и технической начинке. На фоне снижения темпов продаж компания делает ставку на технологические новшества, в первую очередь — на новые сенсоры и электронику.

Главное изменение — появление LiDAR-сенсора Hesai ATL в комплектациях Max и Ultra. Он стал почти вдвое компактнее предыдущей модели, потребляет на 55% меньше энергии и обеспечивает на 130% лучшую чувствительность.

Помимо LiDAR, модели Pro теперь оснащены чипом Horizon Journey 6M, пришедшим на смену устаревшей платформе. А более дорогие комплектации перешли на процессор Nvidia Drive Thor-U, который почти на 40% мощнее по сравнению с предыдущим поколением.

Модель Li L6 особенно выделяется среди новинок. Это пятиместный кроссовер с колесной базой почти 3 метра и совокупной пиковой мощностью более 400 лошадиных сил. Благодаря генератору и аккумулятору на 36,8 кВт•ч он может преодолевать до 1370 км без подзарядки.

Li L8

Модели L7 и L8 в версии Pro также получили двойную пневматическую подвеску. Это улучшение заметно сказалось на управляемости — Li L8, например, успешно прошел тест на устойчивость и маневренность (на лося), разгоняясь до почти 80 км/ч в экстремальных условиях.