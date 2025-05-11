В США разработали способ добычи редкого изотопа гелия с лунной поверхности. Первые поставки гелия-3 на Землю могут начаться в течение ближайших четырех лет.

Компания Interlune, базирующаяся в Сиэтле, представила рабочую схему по добыче редкого изотопа гелия — гелия-3 — с поверхности Луны. Этот газ практически не встречается на Земле, зато в реголите Луны его накопилось немало благодаря миллиардам лет воздействия солнечного ветра. У Луны нет магнитного поля, и потому заряженные частицы беспрепятственно оседают в верхних слоях грунта.

Инженеры Interlune разработали экскаватор, способный выкапывать до 100 тонн лунного грунта в час. Машина достает сырье с глубины до трех метров и извлекает гелий-3 с помощью специализированного газохимического процесса. Этот экскаватор — результат сотрудничества с промышленной компанией Vermeer — сейчас тестируют в наземных условиях, максимально приближённых к лунным.

Interlune особо подчеркивает, что не планирует транспортировать лунную почву на Землю. Вся переработка будет происходить прямо на Луне, и на Землю отправят уже очищенный гелий-3. С учетом его высокой стоимости — 20 миллионов долларов за килограмм — такой подход существенно снижает издержки.

Первые два контракта компания уже заключила: один — с Министерством энергетики США, второй — с компанией Maybell Quantum, которая занимается разработкой квантовых компьютеров. Ожидается, что поставки начнутся к 2029 году.

Чтобы приступить к промышленной добыче, Interlune разделила проект на три фазы. Сначала — анализ поверхности с помощью гиперспектральной камеры (миссия Crescent Moon, конец 2025 года), затем — посадка на выбранную точку и тестирование оборудования (Prospect Moon). Финальный этап — Harvest Moon — предполагает уже полноценную добычу и отправку гелия-3 на Землю.

Гелий-3 рассматривают как потенциальное топливо для термоядерного синтеза и как компонент систем охлаждения в квантовых вычислениях. Если проект Interlune удастся, он может изменить подход к энергетике и вычислениям — не на бумаге, а на практике.