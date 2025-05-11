Алгоритм для FPV-дронов показал 100% успешность выполнения сложных маневров.

Современные технологии автономного управления продолжают развиваться, и теперь китайские инженеры заявляют о создании алгоритма, превосходящего человеческие навыки пилотирования дронов.

Группа ученых из Чжэцзянского университета представила новый алгоритм управления для FPV-дронов. Система, вдохновленная принципами полета хищных птиц и летучих мышей, позволяет беспилотникам выполнять сложные маневры с высокой точностью.

Алгоритм состоит из двух ключевых компонентов. Первый преобразует команды пилота в конкретные действия дрона. Второй анализирует соотношение риска и эффективности для каждого маневра, выбирая оптимальную траекторию. Такой подход исключает необходимость в мощном оборудовании, делая упор на интеллектуальное управление.

В ходе испытаний дрон с новым алгоритмом успешно преодолевал сложные препятствия, демонстрируя 100% точность выполнения задач. Для сравнения, профессиональный пилот в тех же условиях показал результат лишь 12,5%. Система особенно эффективна при выполнении переворотов, петель и других фигур высшего пилотажа.

Разработчики отмечают несколько потенциальных областей применения технологии:

Поисково-спасательные операции в труднодоступных местах;

Военные миссии, требующие высокой маневренности;

Кинематографическая съемка сложных сцен;

Космические миссии по навигации среди обломков.

Однако технология пока имеет ограничения. Алгоритм требует предварительного сканирования местности и не поддерживает работу с группами дронов.