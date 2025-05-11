Юристы объяснили, как владельцы дачных участков могут сэкономить на налогах. Освобождение касается только одной постройки и действует при соблюдении ряда условий.

На загородных участках россиян часто можно увидеть не одно, а сразу несколько строений: баня, гараж, сарай, летняя кухня. И далеко не все знают, как на это смотрит налоговая. Между тем, с марта этого года правила стали строже — теперь регистрация обязательна, а льгота распространяется лишь на одно строение.

С 1 марта 2025 года начали действовать поправки, которые обязывают собственников дачных участков регистрировать все капитальные строения на своей земле. Под понятие "капитальное" попадают объекты, прочно связанные с землёй: гаражи, сараи, бани и летние кухни.

Юристы сервиса «Сберправо» напомнили, что по статье 407 Налогового кодекса РФ можно освободить от уплаты налога только одно такое строение, если его площадь не превышает 50 квадратных метров. И выбирать придётся: если на участке, к примеру, стоят гараж 30 кв. м, баня 20 кв. м и сарай такой же площади, налоговая льгота коснётся только одного — например, гаража, поскольку на него начисляется наибольший налог.

За остальные объекты придется заплатить. Даже если по отдельности их площади не велики.

Кроме того, некоторые категории граждан — пенсионеры, инвалиды I и II группы, участники боевых действий и герои страны — могут рассчитывать на освобождение от налога на один объект недвижимости. Но это правило не меняет сути: послабление по-прежнему работает лишь на одну постройку.