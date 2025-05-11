Чтобы взять ипотеку на самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве, заемщику потребуется доход от 320 тысяч рублей в месяц. Расчеты основаны на текущих рыночных условиях.

Московский рынок недвижимости продолжает ставить рекорды по недоступности. Сейчас даже самая скромная однокомнатная квартира требует от покупателя дохода, который получают лишь 5-7% работающих москвичей.

Найти однокомнатную квартиру в Москве дешевле 6 миллионов рублей – задача не из простых. Самый бюджетный вариант нашли в пригородном поселке рядом с Зеленоградом: 35 квадратных метров в доме 2015 года постройки, с ремонтом и мебелью. Казалось бы – неплохой вариант для первого жилья.

Однако при текущих условиях ипотеки (средняя ставка 26,4%, стандартный срок 15 лет, первоначальный взнос около 30%) ежемесячный платеж составит почти 96 тысяч рублей. По банковским нормативам, кредитная нагрузка не должна превышать 30% от дохода, что означает необходимо зарабатывать от 320 тысяч рублей ежемесячно.

Для сравнения: средняя зарплата в Москве по официальным данным – около 90 тысяч рублей. Разрыв между реальными доходами большинства горожан и требованиями банков становится все очевиднее. Даже с учетом ипотечных субсидий и специальных программ, покупка жилья в столице остается недостижимой целью для большинства работающих семей.

Эксперты отмечают, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Рост ставок, инфляция и стагнация доходов населения создают порочный круг, разорвать который сможет либо резкое падение цен на недвижимость, либо кардинальное изменение кредитной политики банков.