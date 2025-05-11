Минпромторг РФ допустил возможность использования биометрических данных при покупке продукции с возрастными ограничениями. Замглавы ведомства назвал этот подход технологически оправданным.

В офлайн-магазинах алкоголь могут начать продавать без проверки паспортных данных. Вместо документа — лицо, голос или отпечаток.

Заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов заявил, что биометрическая идентификация может подойти для контроля возрастных ограничений при продаже отдельных категорий товаров. Такое заявление он сделал на выставке «Иннопром. Центральная Азия».

По его словам, применение Единой биометрической системы (ЕБС) в торговле обеспечит доступ к алкоголю и другим ограниченным товарам только тем, кто имеет на это право. Технология может стать удобной альтернативой традиционным способам проверки возраста.

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий ранее сообщил, что первый офлайн-сценарий продажи алкоголя с использованием биометрии могут запустить в уже в текущем году. Эта модель может быть распространена на приобретение других товаров, имеющих возрастные ограничения.

ЕБС уже используют для оплаты в транспорте, получения цифровых услуг, регистрации бизнеса и других операций. Система хранит данные в зашифрованном виде, а пользователи могут в любой момент отозвать согласие на их использование через портал «Госуслуги».