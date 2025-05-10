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Под буддийским храмом в Таиланде обнаружены 1300-летние золотые артефакты
В северо-восточной части Таиланда археологи наткнулись на древние предметы под храмовым комплексом. Находка включает золотые рельефы, ювелирные украшения и символические изображения Будды.

На стройплощадке редко рассчитывают встретить древности. Но именно там, при прокладке дренажа рядом с исторической статуей Будды, рабочие обнаружили сосуд с украшениями.

Под основанием буддийского храма Ват Дхаммачак Семарам, известного лежащей статуей Будды, обнаружили керамический сосуд с украшениями из золота, серебра и бронзы. Археологи датируют находку VII веком — временем существования государства Дваравати. Сосуд находился на глубине около 1,3 метра.

Коллекция включала золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения с характерной для того времени спиральной формой. По оценке исследователей, эти предметы служили ритуальными подношениями.

Раскопки продолжились, и вскоре обнаружили еще три артефакта. Один из них — лист из чеканного золота размером около 8 на 12 сантиметров. Он изображает Будду на лотосовом постаменте с жестом Витарка-мудра — символом наставления и мудрости. Иконографические детали, такие как нимб, удлинённые мочки ушей и складки одежды, соответствуют стилю Дваравати. Небольшое отверстие в верхней части говорит о возможном ношении или размещении на видном месте.

Второй рельеф сохранился частично. На нем — фигура стоящего Будды в окружении двух сопровождающих. Одного из них археологи связывают с Пхра Пхромом — тайским образом индуистского Брахмы.

Третий артефакт нашли за головой лежащей статуи. Это три металлических пластины, разделённые раствором и помещённые в плотную землю. Судя по месту, их могли положить в рамках обряда.

Помимо артефактов, на месте ранее нашли резную Дхаммачакру с изображениями духов, связанных со священными деревьями бодхи и баньян.

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#история #археология #таиланд #храм #будда #ват дхаммачак семарам #дваравати #золотые артефакты
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Сейчас обсуждают

310
23:29
Потому что религия стала причиной войны между Индией и Пакистаном, а не воды реки как указал автор статьи. Я указал на настоящую причину конфликта.
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
DIP32
23:29
Современной России не нужна идеология. И это правильно. Куда завело засилье идеологии, хорошо по СССР видно. По идеологии скучают лишь бывшие политруки и преподаватели истории КПСС))). Лишившиеся корм...
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
DIP32
23:28
И религиозные фанатики точно такие же. Одни сжигали других за ересь, другие ставили к стенке за неправильные трактовки марксизма ленинизма. Никакой разницы
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
310
23:27
У СССР она хотя бы была, а у современной РФ вообще нет никакой идеологии и быть её не может потому что конституция России запрещает какую-либо идеологию страны. Вы счастливы ?
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
DIP32
23:26
Коммунизм так же реален, как и Царство Божее))). Для атеиста)))
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
DIP32
23:26
Вы начали с религий. А в СССР тоже была своя религия. Вера в коммунизм ничуть не хуже веры в Христа, Аллаха или Будду. Такая же вера
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
32Влад32
23:25
Откуда ты такой "умый" вылез? Сдается мне, что тебе хоть социализм, хоть феодализм, только о себе думать будешь. Вот фашизм как раз на таких и рассчитан.
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
310
23:25
Тему СССР начали развивать вы. Посмортите на верхнее сообщение.
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
DIP32
23:24
Главное, что умные учатся на чужих ошибках. Из истории развала СССР тоже. Что нельзя жить в мифах. Когда рулить начинает идеология в ущерб реальности, так оно и получается
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
DIP32
23:24
И что ?
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
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