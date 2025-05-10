В северо-восточной части Таиланда археологи наткнулись на древние предметы под храмовым комплексом. Находка включает золотые рельефы, ювелирные украшения и символические изображения Будды.

На стройплощадке редко рассчитывают встретить древности. Но именно там, при прокладке дренажа рядом с исторической статуей Будды, рабочие обнаружили сосуд с украшениями.

Под основанием буддийского храма Ват Дхаммачак Семарам, известного лежащей статуей Будды, обнаружили керамический сосуд с украшениями из золота, серебра и бронзы. Археологи датируют находку VII веком — временем существования государства Дваравати. Сосуд находился на глубине около 1,3 метра.

Коллекция включала золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения с характерной для того времени спиральной формой. По оценке исследователей, эти предметы служили ритуальными подношениями.

Раскопки продолжились, и вскоре обнаружили еще три артефакта. Один из них — лист из чеканного золота размером около 8 на 12 сантиметров. Он изображает Будду на лотосовом постаменте с жестом Витарка-мудра — символом наставления и мудрости. Иконографические детали, такие как нимб, удлинённые мочки ушей и складки одежды, соответствуют стилю Дваравати. Небольшое отверстие в верхней части говорит о возможном ношении или размещении на видном месте.

Второй рельеф сохранился частично. На нем — фигура стоящего Будды в окружении двух сопровождающих. Одного из них археологи связывают с Пхра Пхромом — тайским образом индуистского Брахмы.

Третий артефакт нашли за головой лежащей статуи. Это три металлических пластины, разделённые раствором и помещённые в плотную землю. Судя по месту, их могли положить в рамках обряда.

Помимо артефактов, на месте ранее нашли резную Дхаммачакру с изображениями духов, связанных со священными деревьями бодхи и баньян.