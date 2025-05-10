Сэм Альтман выступил на слушаниях в Сенате США, затронув вопросы регулирования ИИ и конкуренции с Китаем. Он заявил, что не хочет, чтобы его сын заводил дружбу с искусственным интеллектом.

На фоне усиливающейся мировой гонки в области искусственного интеллекта в США состоялись слушания, где ключевые фигуры индустрии обсуждали конкурентоспособность страны. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман стал одним из центральных участников дискуссии, сделав несколько резонансных заявлений.

Слушания в Сенате США по теме "Конкурентоспособность Америки в области ИИ" привлекли внимание общественности и экспертов. Среди участников — Сэм Альтман (OpenAI), Лиза Су (AMD), Майкл Интратор (CoreWeave) и Брэд Смит (Microsoft). В центре обсуждения оказались вопросы регулирования, технологической инфраструктуры и глобальной конкуренции, особенно на фоне активности Китая в разработке ИИ.

Альтман подчеркнул, что чрезмерно жесткие ограничения могут навредить американской индустрии. Он предупредил, что система предварительного одобрения станет препятствием и поставит США в невыгодное положение. По его словам, стандарты необходимо вырабатывать гибко и с учетом скорости развития технологий.

В ответ на вопросы сенаторов Альтман сообщил, что OpenAI планирует выпустить первую модель с открытым исходным кодом уже летом этого года. Это станет значимым шагом на фоне растущего интереса к китайским проектам вроде DeepSeek, которые уже привлекли разработчиков по всему миру. Он отметил, что по количеству загрузок потребительских приложений китайская модель уже обогнала ChatGPT.

На слушаниях неоднократно упоминалась необходимость масштабной государственной поддержки в виде создания инфраструктуры и оптимизации цепочек поставок. Альтман обратил внимание на проект Stargate и новые мощности по производству чипов в США. Он напомнил, что OpenAI уже построила крупную ИИ-инфраструктуру в Техасе, но этого недостаточно. По его мнению, ИИ требует ресурсов на уровне атомной энергетики.

Любопытный поворот произошел в личной части слушаний. Один из конгрессменов задал Альтману неожиданный вопрос: позволил бы он своему ребенку дружить с ИИ? Ответ последовал незамедлительно — "нет". Несмотря на то, что технологии OpenAI активно используются в социальных и образовательных целях, сам разработчик не видит в них безопасного друга для своего сына.

Альтман также поделился видением ближайшего будущего в рамках так называемой "дорожной карты интеллектуальной эры" — с ориентирами на 2025–2027 годы. Он признал, что никто не может с уверенностью сказать, к чему приведет бурное развитие ИИ. В отличие от своего выступления на слушаниях в 2023 году, когда он подчеркивал риски "неведения", теперь он говорит о необходимости осторожности и готовности к переменам.

По его мнению, развитие технологий должно идти итеративно — с постепенным вовлечением людей и адаптацией общества. ИИ уже изменил подход к программированию, увеличив объем и сложность создаваемого кода. В будущем, считает Альтман, люди не потеряют работу, а будут использовать ИИ как инструмент для создания новых форм занятости и кооперации.

За пределами официальной повестки интерес вызвала информация о личной жизни Сэма Альтмана. Репортер Financial Times побывал на его ферме в долине Напа, где Альтман проживает с супругом и сыном. Покинув оживленную Кремниевую долину, он предпочел уединение и спокойствие. Однако даже в такой обстановке он остается в центре глобальной технологической повестки.

Альтман не исключает появления технологической сингулярности, хотя и избегает прямых прогнозов. Он подчеркнул, что революция, связанная с ИИ, отличается от предыдущих масштабом и скоростью. Она может существенно изменить рынок труда, экономику и повседневную жизнь — и к этому нужно готовиться уже сейчас.