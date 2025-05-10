Последние расчеты ставят под сомнение существование сингулярности в черной дыре. Физики предлагают три альтернативные модели и обсуждают возможности их проверки.

Исследование, проведенное участниками семинара в Итальянском институте фундаментальной физики, ставит под сомнение традиционное представление о «точке бесконечности» в их центре и предлагает другой подход к описанию этих космических объектов.

С момента появления общей теории относительности Эйнштейна черные дыры стали одним из её самых ярких предсказаний. Уже через год после публикации, в 1916 году, Карл Шварцшильд вычислил, как сверхплотные объекты могут искривлять пространство-время настолько сильно, что даже свет не способен их покинуть.

Однако с 1960-х годов астрофизики начали сталкиваться с концепцией сингулярности — области в центре черной дыры, где гравитация стремится к бесконечности, а привычные законы физики теряют силу. Этот парадокс ставит под вопрос универсальность теории Эйнштейна в экстремальных условиях.

Вчера ресурс SciTechDaily опубликовал обзор результатов семинара IFPU, где исследователи представили три теоретические модели черных дыр. Классическая модель включает сингулярность и горизонт событий. Вторая — модель без сингулярности, но с горизонтом. Третья описывает структуру, имитирующую черную дыру, но не имеющую ни одного из этих признаков.

Исследование не ограничилось теорией. Участники обсудили возможные механизмы формирования каждой из моделей и способы их наблюдательной проверки с помощью следующего поколения телескопов. Либерати, директор IFPU, отметил, что в ходе обсуждений многие пересмотрели привычные взгляды — не исключено, что физике черных дыр потребуется новая система координат.

Наличие или отсутствие сингулярности по-прежнему остается открытым вопросом.