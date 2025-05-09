Ютубер Дэвис ДеВитт построил с нуля функционального робота для научно-фантастического фильма. Ньют сочетает 3D-печать, Arduino и профессиональные актерские навыки.

Когда режиссер Кали Бейли искала создателя робота для фильма «Код молнии», она обратилась к Дэвису ДеВитту из Backhaul Studios. Ее условие было четким – никакой компьютерной графики, только реальный, функциональный робот.

ДеВитт начал с концепт-артов, перешел к 3D-моделированию, а затем к кропотливой сборке. Каждую деталь корпуса он напечатал на 3D-принтере, вручную отшлифовал и покрасил. Специальные техники состаривания придали Ньюту «обжитый» вид – будто он действительно существовал в этом мире долгое время.

«Самой сложной частью, — признается создатель, — было не создание Ньюта, а его дублера!». Для рискованных сцен пришлось сделать прочную нефункциональную копию, способную выдержать падения и удары.

Электронная начинка Ньюта построена на Arduino Nano. Беспроводное управление через RadioLink AT10ii, система освещения и моторы позволяют роботу естественно взаимодействовать с актерами на площадке. Все компоненты питаются от LiPo-аккумулятора.

Проект демонстрирует, как современные технологии DIY-робототехники могут использоваться в профессиональном кинопроизводстве. При этом Ньют – не просто реквизит, а полноценный "актер" с характером и историей.