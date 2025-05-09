Материал самостоятельно заделывает трещины, используя только солнечный свет, воздух и воду.

В лабораториях Техасского университета A&M создали бетон с необычным свойством — он сам заделывает трещины. Вместо химических добавок или сложных механизмов ученые использовали комбинацию грибов и бактерий, которые работают вместе, как в природных лишайниках.

Принцип новой технологии заключается в следующем:

Цианобактерии (те самые, что окрашивают воду в прудах в зеленый цвет) встроены в бетон. Они поглощают солнечный свет и углекислый газ, как растения, и производят энергию.

Нитчатые грибы (или гифальные грибы) реагируют на повреждения: когда появляется трещина, они выделяют минеральные вещества, которые ее заполняют.

Этот процесс полностью автономный — не нужны ни люди, ни дополнительные материалы. Достаточно света, воздуха и небольшого количества влаги.

Обычный бетон трескается из-за перепадов температуры, нагрузок и коррозии арматуры. Мелкие трещины кажутся безобидными, но со временем они разрушают конструкции. Ремонт мостов, тоннелей и зданий стоит миллиарды, а новая технология может сократить эти затраты.

Пока материал тестируют в лаборатории. Ученые проверяют, как он поведет себя в реальных условиях — под дождем, морозом и интенсивными нагрузками. Если испытания пройдут успешно, первые конструкции с «живым» бетоном могут появиться уже через 5–10 лет.

Интересно, что технологию рассматривают не только для Земли. NASA изучает возможность использовать ее в строительстве баз на Луне и Марсе — там, где ремонтировать конструкции вручную будет почти невозможно.

Однако у новой технологии найдется и пара минусов:

Стоимость производства такого бетона выше обычного.

Нужно убедиться, что бактерии и грибы не навредят окружающей среде.

Но если ученые решат эти вопросы, строительство может измениться навсегда.