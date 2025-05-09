Россиянам рассказали про законные основания для отказа от возврата кредита. Среди них - банкротство, ошибки в договоре и чрезвычайные обстоятельства.

Российские заемщики могут на законных основаниях избежать выплаты кредита. Юристы выделяют три основных случая, когда это возможно.

Во-первых, кредитные каникулы. Их предоставляют при потере более 30% дохода или повреждении жилья в чрезвычайной ситуации. Максимальный срок отсрочки - полгода.

Во-вторых, ошибки в договоре. Если банк или МФО нарушили закон (например, завысили проценты), можно добиться пересмотра условий. В этом случае платить придется только основной долг.

В-третьих, банкротство физических лиц. Для этого нужно:

иметь долги от 500 000 рублей;

не платить по ним более 3 месяцев;

доказать в суде отсутствие возможности погашения.

При банкротстве могут изъять часть имущества, но оставят:

единственную квартиру или дом;

предметы домашнего обихода;

средства существования.

Эксперты советуют тщательно взвешивать решение о банкротстве – оно останется в кредитной истории на 10 лет и ограничит возможность получения новых займов.