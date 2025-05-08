Особенно часто — при дистанционном обслуживании

Российские банки начали активно использовать схему оформления микрозаймов вместо кредитов через дочерние МФО. Об этом сообщила эксперт Евгения Лазарева из проекта "За права заемщиков".

По словам эксперта, банки применяют эту схему преимущественно при дистанционном обслуживании. Они предлагают клиентам с низким кредитным рейтингом и высокой долговой нагрузкой не банковские кредиты, а договоры займов с дочерними микрофинансовыми организациями.

Лазарева подчеркивает, что большинство заемщиков не понимают разницы между кредитом и микрозаймом. Многие узнают об истинных условиях только после первых платежей. На что действия банков и нацелены: по статистике, более 90% клиентов не читают договор перед подписанием.

Банк России уже выявил подобные случаи в шести кредитных организациях, включая две системно значимые. Эксперт считает эту практику мисселингом — намеренным введением клиента в заблуждение относительно финансового продукта.

Основная проблема в том, что микрозаймы имеют совершенно другие условия: более высокие процентные ставки, короткие сроки погашения и жесткие штрафные санкции. Лазарева рекомендует заемщикам всегда проверять, кто выступает кредитором, и внимательно изучать договор до подписания.

Эксперт советует пострадавшим от такой схемы обращаться с жалобами в Банк России. Особенно это касается случаев, когда банковские сотрудники намеренно скрывают истинную природу финансового продукта.