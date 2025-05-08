Индия снова перенесла запуск своей первой пилотируемой космической миссии. Теперь «Гаганьян» стартует не раньше первого квартала 2027 года.

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о новом переносе запуска первой национальной пилотируемой миссии. После нескольких отсрочек программа "Гаганьян" теперь нацелена на первый квартал 2027 года.

Министр космоса Индии Джитендра Сингх подтвердил новый график на пресс-конференции 6 мая. Первоначально миссию планировали на 2022 год, но сроки неоднократно сдвигались. Перед пилотируемым запуском ISRO проведет три тестовых беспилотных полета.

Первый испытательный запуск (G1) запланирован на конец 2025 года. На борту будет находиться робот "Вьомитра", созданный для сбора данных об условиях полета. Два последующих беспилотных запуска (G2 и G3) состоятся в 2026 году.

Четыре отобранных астронавта – все бывшие летчики-испытатели – продолжают подготовку. Их разделят на две группы для миссий H1 и H2. Успешный запуск сделает Индию четвертой страной, самостоятельно отправившей человека в космос.

Для миссии используют ракету HLVM3 высотой 43,6 метра с новой системой аварийного спасения. По словам Сингха, 90% наземной инфраструктуры уже готово, включая центр управления и системы связи. Осталось завершить финальные испытания оборудования.

Задержки связаны с необходимостью тщательной проверки всех систем. «Безопасность экипажа — наш главный приоритет», — подчеркнул министр. Основные компоненты корабля уже изготовлены, сейчас идет этап финальной сборки и тестов.