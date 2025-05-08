Трейлер GTA VI установил абсолютный рекорд, собрав 475 миллионов просмотров за первые 24 часа. Песня из ролика моментально взлетела в музыкальных чартах.

Второй трейлер Grand Theft Auto VI, неожиданно вышедший два дня назад, вызвал беспрецедентный ажиотаж. Новость об этом событии можно прочесть здесь. За первые сутки ролик собрал рекордное количество просмотров, значительно превзойдя показатели других игровых и кинотрейлеров.

По данным Rockstar Games, новый трейлер GTA VI набрал 475 миллионов просмотров за первые 24 часа после публикации. Эта цифра сделала его самым популярным трейлером в истории развлечений, превзойдя предыдущего рекордсмена – ролик "Дэдпул против Росомахи" с 365 миллионами просмотров. Для сравнения, недавний трейлер "Фантастической четверки" собрал около 200 миллионов.

Эффект от релиза ощутили и музыкальные сервисы. Песня The Pointer Sisters "Hot Together", звучащая в трейлере, получила на Spotify 182 000-процентный рост прослушиваний. Аналогичная ситуация произошла годом ранее с композицией Тома Петти из первого трейлера.

Интересно, что первый ролик GTA VI, эксклюзивно выходивший на YouTube, собрал "всего" 93 миллиона просмотров. Даже эта цифра сделала его самым популярным не-музыкальным видео платформы, уступив лишь нескольким клипам BTS.

Rockstar уточнила технические детали: трейлер сняли на PlayStation 5, сочетая игровой процесс и постановочные сцены. Это вызывает оптимизм относительно графических возможностей финальной версии, выход которой перенесли на 26 мая 2026 года.

Бюджет разработки GTA VI оценивают в $1 миллиард. Для сравнения, предыдущая часть серии принесла создателям около $10 миллиардов за десять лет, во многом благодаря постоянным обновлениям и дополнениям.