Спустя полгода после первого анонса Rockstar Games выпустила второй трейлер GTA VI, на этот раз сместив фокус на одного из главных героев. Вместе с видео разработчик поделился новыми изображениями и описанием ключевых персонажей и локаций.
В новом трейлере Джейсон Дюваль оказался в центре внимания, тогда как первый ролик в декабре 2023 года в основном показывал Люсию Каминос. Теперь стало очевидно, что пара напоминает дуэт Бонни и Клайда — преступников, связанных не только криминалом, но и чувствами. Сюжет игры разворачивается в штате Леонида, где герои оказываются втянуты в крупный заговор после неудачного ограбления.
Rockstar анонсировала официальный сайт GTA VI, но из-за ажиотажа он почти сразу перестал работать. Компания оперативно разослала прессе информацию о персонажах и локациях, а также новые скриншоты.
Джейсон — бывший военный, выросший среди мошенников. После армии он вернулся к криминалу, работая на наркоторговцев в городе Кис. Встреча с Люсией может изменить его жизнь, но пока неясно, в лучшую или худшую сторону.
Люсия с детства привыкла бороться за себя. Тюремный срок не сломил ее, а лишь заставил стать расчетливее. Она мечтает о лучшей жизни и готова идти к цели любыми способами. Вместе с Джейсоном у нее появляется шанс на перемены, но цена может оказаться высокой.
Действие игры происходит в Vice City и его окрестностях. Среди локаций — пляжи Ocean Beach, квартал Little Cuba, порт VC Port и отдаленные районы вроде Grassrivers и Mount Kalaga. Каждая зона отличается атмосферой, от тропических островов до промышленных зон.
Трейлер подтвердил, что GTA VI сохранит фирменный стиль серии: скоростные погони, перестрелки и эксцентричных персонажей.