Rockstar Games представила второй трейлер Grand Theft Auto VI, раскрыв больше деталей о главных героях и мире игры. Одновременно студия запустила официальный сайт, который не выдержал наплыва пользователей.

Спустя полгода после первого анонса Rockstar Games выпустила второй трейлер GTA VI, на этот раз сместив фокус на одного из главных героев. Вместе с видео разработчик поделился новыми изображениями и описанием ключевых персонажей и локаций.

В новом трейлере Джейсон Дюваль оказался в центре внимания, тогда как первый ролик в декабре 2023 года в основном показывал Люсию Каминос. Теперь стало очевидно, что пара напоминает дуэт Бонни и Клайда — преступников, связанных не только криминалом, но и чувствами. Сюжет игры разворачивается в штате Леонида, где герои оказываются втянуты в крупный заговор после неудачного ограбления.





Rockstar анонсировала официальный сайт GTA VI, но из-за ажиотажа он почти сразу перестал работать. Компания оперативно разослала прессе информацию о персонажах и локациях, а также новые скриншоты.

Джейсон — бывший военный, выросший среди мошенников. После армии он вернулся к криминалу, работая на наркоторговцев в городе Кис. Встреча с Люсией может изменить его жизнь, но пока неясно, в лучшую или худшую сторону.

Люсия с детства привыкла бороться за себя. Тюремный срок не сломил ее, а лишь заставил стать расчетливее. Она мечтает о лучшей жизни и готова идти к цели любыми способами. Вместе с Джейсоном у нее появляется шанс на перемены, но цена может оказаться высокой.

Действие игры происходит в Vice City и его окрестностях. Среди локаций — пляжи Ocean Beach, квартал Little Cuba, порт VC Port и отдаленные районы вроде Grassrivers и Mount Kalaga. Каждая зона отличается атмосферой, от тропических островов до промышленных зон.

Трейлер подтвердил, что GTA VI сохранит фирменный стиль серии: скоростные погони, перестрелки и эксцентричных персонажей.



