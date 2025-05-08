Жить на проценты от банковского вклада теоретически возможно, но на практике есть нюансы. Эксперт Banki.ru объясняет, какая сумма потребуется и какие риски стоит учесть.

Многие мечтают жить на проценты от вклада, не работая. Однако реальность диктует свои условия — нужен крупный капитал, а высокие ставки могут не продержаться долго.

Чтобы получать среднюю российскую зарплату — около 90 тысяч рублей в месяц — только за счёт процентов по вкладу, необходимо как минимум 5,4–6 миллионов рублей. Такой расчёт основан на текущих ставках, которые достигают 18–20% годовых. Но даже при наличии такой суммы существуют риски.

Во-первых, ставки могут снизиться, особенно если ЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику. Во-вторых, инфляция, которая сейчас превышает 10%, съедает часть дохода. В-третьих, налоги уменьшают чистую прибыль.

Эксперт Banki.ru отмечает: стратегия подойдет только тем, у кого есть солидные накопления. Кроме того, важно распределять активы, а не держать все деньги в одном вкладе.