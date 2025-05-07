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Несколько российских аэропортов ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В российских аэропортах ввели временные ограничения, из-за чего начались массовые задержки рейсов. Авиакомпании предупреждают пассажиров об отменах и предлагают альтернативные варианты перелетов.

Российские СМИ сообщают, что в ночь на 7 мая несколько российских аэропортов ввели временные ограничения на вылеты и посадки самолетов. Это привело к сбоям в работе авиакомпаний — рейсы задерживают, отменяют или перенаправляют на запасные аэродромы.  

Авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных проблемах с вылетами. «Аэрофлот» сообщил о вынужденных отменах и объединениях рейсов, предложив клиентам альтернативные перелеты или возврат денег. «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая, а также попросила пассажиров Внуково заранее распечатывать посадочные талоны — без них в аэропорт могут не пустить.  

«Уральские авиалинии» столкнулись с перенаправлением 12 рейсов и задержками еще 17. Перевозчик разрешил пассажирам менять даты вылета или оформлять возврат. NordStar перенесла шесть рейсов, Nordwind — задержала рейсы в Казань и из Казани, а один самолет из Томска пришлось отправить на запасной аэродром.  

Ограничения продолжают действовать в Домодедово, Жуковском, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. В аэропортах предупреждают, что расписание может меняться в целях безопасности.  

Пассажирам советуют уточнять статус рейсов перед вылетом. По закону авиакомпании обязаны предоставить питание, гостиницу или компенсацию, если задержка превышает установленные сроки.

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#россия #авиакомпании #аэропорты #пассажиры #отмена рейсов #задержки рейсов
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