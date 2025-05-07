Bungie объявила о выходе дополнения Edge of Fate для Destiny 2 в июле 2025 года. В декабре того же года игроков ждет контент Renegades, вдохновленный "Звездными войнами".

Компания Bungie раскрыла планы по развитию Destiny 2 на ближайшие годы, представив новое дополнение Edge of Fate и анонсировав три будущих расширения.

Главной неожиданностью стал контент по мотивам "Звездных войн".

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Edge of Fate выйдет 15 июля 2025 года и станет началом новой сюжетной арки The Fate Saga. Действие развернется на планетоиде Кеплер, где игроки получат новые способности, связанные с темной материей. Bungie обещает элементы в стиле Metroidvania – например, способность Matterspark позволит превращаться в шаровую молнию.

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В декабре 2025 года появится дополнение Renegades, созданное под влиянием "Звездных войн". Разработчики подтвердили наличие световых мечей и атмосферы космического вестерна. В 2026 году выйдут ещё два расширения – Shattered Cycle и The Alchemist.

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Важным изменением станет отмена платы за сезонный контент. После покупки основного дополнения игроки получат весь повествовательный контент без дополнительных затрат. Bungie также добавит стрельбище в Башне для тестирования оружия и упростит систему экипировки.

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Уже сейчас доступны три бесплатных подземелья – Explorer, Eternity и Ultimatum. Они познакомят игроков с историей, которая продолжится в Edge of Fate. Разработчики делают акцент на свободе выбора и доступности контента для новых игроков.

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На презентации присутствовали ключевые сотрудники Bungie, включая креативного директора Бена Уоммака и арт-директора Дэйва Сэмюэла. Они подчеркнули, что Destiny 2 продолжит развиваться в течение нескольких лет, не только привнося новых персонажей, но и сохраняя старых, включая популярного у фанатов Икору.