Tesla начала уступать позиции на рынке электромобилей

Апрельские продажи Tesla на британском рынке достигли двухлетнего минимума, тогда как немецкий и китайский конкуренты продемонстрировали впечатляющий рост, сообщает Reuters.

В апреле 2024 года Tesla реализовала в Великобритании всего 536 новых автомобилей против 1404 годом ранее. Это самое слабое показание компании с 2022 года. При этом общий рынок электромобилей в стране продолжил рост, хотя и замедлившийся до 6,9%.

Volkswagen увеличил продажи электромобилей на 194%, реализовав 2314 единиц. Китайская BYD показала еще более впечатляющий рост в 311% с результатом 1419 машин. Аналитики связывают падение Tesla с общей экономической ситуацией и усилением конкуренции.

Недавние данные также подтверждают снижение интереса к Tesla на других ключевых европейских рынках. Компания теряет позиции, в то время как традиционные автопроизводители и новые китайские бренды наращивают присутствие в сегменте электромобилей.