Китайские военные эксперты утверждают, что разрабатываемый истребитель J-36 сможет блокировать воздушное пространство в радиусе 1000 км. Новый самолет призван противостоять американским бомбардировщикам B-21 Raider.

Китайские военные аналитики представили оценку возможностей перспективного истребителя J-36. Согласно опубликованным данным, самолет сможет эффективно противодействовать современной американской авиации в потенциальном конфликте вокруг Тайваня.

Специалисты Народно-освободительной армии Китая активизировали работы над истребителем нового поколения, получившим обозначение J-36. Как сообщает китайское издание Shipborne Weapons, этот самолет сможет осуществлять контроль воздушного пространства в радиусе 1000 километров в течение двух часов, создавая серьезные проблемы для авиации вероятного противника.

Основной задачей J-36 станет противодействие американским бомбардировщикам B-21 Raider и другим современным образцам авиатехники. Китайские эксперты отмечают недостаточную эффективность существующих истребителей J-20 против стелс-бомбардировщиков из-за ограниченной дальности полета и возможностей бортового оборудования.

Предполагаемые характеристики J-36 включают:

длину около 23 метров,

взлетную массу от 45 до 90 тонн,

силовая установка из трех двигателей,

вместительный отсек для вооружения,

современные системы радиоэлектронной борьбы,

возможность управления группой беспилотников.

Особое внимание уделяется зоне "первой цепи островов" в западной части Тихого океана. Контроль над этим регионом может стать решающим фактором в гипотетическом конфликте вокруг Тайваня. J-36 предназначен для перехвата авиации противника на дальних подступах, включая самолеты, базирующиеся на Гуаме.

В отличие от засекреченной американской программы F-47, китайские источники активно обсуждают характеристики своего перспективного истребителя. Однако независимые эксперты отмечают, что реальные возможности J-36 станут понятны только после начала летных испытаний и принятия на вооружение.