Китайские военные аналитики представили оценку возможностей перспективного истребителя J-36. Согласно опубликованным данным, самолет сможет эффективно противодействовать современной американской авиации в потенциальном конфликте вокруг Тайваня.
Специалисты Народно-освободительной армии Китая активизировали работы над истребителем нового поколения, получившим обозначение J-36. Как сообщает китайское издание Shipborne Weapons, этот самолет сможет осуществлять контроль воздушного пространства в радиусе 1000 километров в течение двух часов, создавая серьезные проблемы для авиации вероятного противника.
Основной задачей J-36 станет противодействие американским бомбардировщикам B-21 Raider и другим современным образцам авиатехники. Китайские эксперты отмечают недостаточную эффективность существующих истребителей J-20 против стелс-бомбардировщиков из-за ограниченной дальности полета и возможностей бортового оборудования.
Предполагаемые характеристики J-36 включают:
- длину около 23 метров,
- взлетную массу от 45 до 90 тонн,
- силовая установка из трех двигателей,
- вместительный отсек для вооружения,
- современные системы радиоэлектронной борьбы,
- возможность управления группой беспилотников.
Особое внимание уделяется зоне "первой цепи островов" в западной части Тихого океана. Контроль над этим регионом может стать решающим фактором в гипотетическом конфликте вокруг Тайваня. J-36 предназначен для перехвата авиации противника на дальних подступах, включая самолеты, базирующиеся на Гуаме.
В отличие от засекреченной американской программы F-47, китайские источники активно обсуждают характеристики своего перспективного истребителя. Однако независимые эксперты отмечают, что реальные возможности J-36 станут понятны только после начала летных испытаний и принятия на вооружение.