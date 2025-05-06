Американские военные подтвердили успешное проведение второго испытательного полета гиперзвукового аппарата Talon-A. Летательный аппарат превысил скорость в пять раз выше звуковой.

Министерство обороны США сообщило о новом этапе развития своих гиперзвуковых технологий. В марте состоялся второй успешный полет многоразового аппарата Talon-A, достигшего скорости более 6200 км/ч.

В рамках программы MACH-TB специалисты провели повторные испытания гиперзвукового летательного аппарата. Talon-A, разработанный компанией Stratolaunch, стартовал с борта самолета-носителя Roc – крупнейшего в мире воздушного судна с двумя фюзеляжами. После отделения аппарат разогнался до скорости, превышающей 5 Махов, и успешно приземлился на базе Ванденберг.

Этот полет стал значимым достижением – впервые за более чем 50 лет США вернулись к испытаниям многоразовых гиперзвуковых систем. Предыдущая подобная программа X-15 завершилась в 1968 году. Нынешние тесты проводятся в рамках инициативы по созданию универсальной испытательной платформы для перспективных технологий.

Ключевое преимущество Talon-A – его многоразовая конструкция. В отличие от одноразовых ракет, этот аппарат можно быстро подготовить к новому полету, что значительно сокращает временные и финансовые затраты. По словам представителей TRMC, такая технология позволит сократить цикл между испытаниями с нескольких месяцев до недель.

Аппарат оснащен жидкостным ракетным двигателем Hadley и предназначен для тестирования различных систем гиперзвукового оружия – силовых установок, датчиков и средств связи. Полученные данные помогут ускорить разработку перспективных военных технологий, способных преодолевать современные системы ПВО.

Программа реализуется в сотрудничестве с компанией Leidos и научно-исследовательскими организациями. Первый успешный полет Talon-A состоялся в декабре 2024 года, однако эти сведения стали публичными только сейчас.