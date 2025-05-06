Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун устроил скандал в здании министерства промышленности. Политик сорвал флаг Евросоюза и вытер о него обувь.

Польский политик и кандидат в президенты Гжегож Браун стал участником громкого инцидента. Об этом пишет польская пресса. В здании министерства промышленности в Катовице он демонстративно сорвал флаг Евросоюза.

Во время визита в министерство промышленности Браун сначала подал парламентское ходатайство о ситуации в горнодобывающей отрасли. Затем он сорвал со стены флаг ЕС, растоптал его и вытер о полотнище обувь. Сотрудники министерства пытались пресечь действия политика, но он заявил, что "восстанавливает нормальное состояние".

Браун объяснил свои действия тем, что Польша – независимое государство, а не часть Брюсселя. Он подчеркнул, что символика ЕС не имеет государственного статуса и не защищена законом. Инцидент вызвал широкий резонанс – видео быстро распространилось в соцсетях.

Последствия не заставили себя ждать – Европарламент лишил Брауна депутатского иммунитета. При этом политик продолжает участвовать в президентской гонке как один из 13 зарегистрированных кандидатов.