На торгах 6 мая все виды нефтепродуктов продемонстрировали снижение цен. Наибольшее падение показали сжиженные углеводородные газы.

Торговая сессия на Петербургской бирже сегодня завершилась снижением цен на все виды нефтепродуктов. Изменения затронули как автомобильное топливо, так и авиационный керосин.

По итогам торгов 6 мая бензин АИ-92 подешевел на 1,05% до 56 174 рублей за тонну, АИ-95 снизился на 0,94% до 61 364 рублей. Дизельное топливо подешевело на 0,68%, достигнув отметки 60 184 рубля за тонну.

Наибольшее падение показали сжиженные углеводородные газы – их стоимость снизилась на 5,93% до 17 987 рублей. Мазут подешевел на 4,34% (17 365 рублей), авиакеросин – на 1,06% (71 203 рубля).

Правительство России продолжает регулировать экспорт нефтепродуктов. Крупные производители (свыше 1 млн тонн в год) сохраняют право на вывоз бензина до конца августа. Для остальных участников рынка экспортные ограничения остаются в силе. Ранее подобные меры уже вводились в 2024 году с временной отменой в мае.