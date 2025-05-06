Торговая сессия на Петербургской бирже сегодня завершилась снижением цен на все виды нефтепродуктов. Изменения затронули как автомобильное топливо, так и авиационный керосин.
По итогам торгов 6 мая бензин АИ-92 подешевел на 1,05% до 56 174 рублей за тонну, АИ-95 снизился на 0,94% до 61 364 рублей. Дизельное топливо подешевело на 0,68%, достигнув отметки 60 184 рубля за тонну.
Наибольшее падение показали сжиженные углеводородные газы – их стоимость снизилась на 5,93% до 17 987 рублей. Мазут подешевел на 4,34% (17 365 рублей), авиакеросин – на 1,06% (71 203 рубля).
Правительство России продолжает регулировать экспорт нефтепродуктов. Крупные производители (свыше 1 млн тонн в год) сохраняют право на вывоз бензина до конца августа. Для остальных участников рынка экспортные ограничения остаются в силе. Ранее подобные меры уже вводились в 2024 году с временной отменой в мае.