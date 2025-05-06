ЕС планирует полный отказ от российского газа к 2027 году. План включает запрет на заключение новых контрактов и постепенное прекращение действующих соглашений.

Reuters сообщает, что Европейский Союз разработал детальную стратегию по прекращению зависимости от российских энергоносителей. Согласно планам Еврокомиссии, полный отказ от газа из России должен произойти в течение следующих трех лет.

Еврокомиссия 6 мая опубликует "дорожную карту", предусматривающую поэтапное прекращение импорта российского газа. Основной мерой станет запрет европейским компаниям заключать новые контракты на поставки энергоносителей из России. Для вступления плана в силу потребуется одобрение Европарламента и большинства стран-членов ЕС.

Стратегия предполагает постепенный отказ от всех форм российского газа, включая трубопроводные поставки и сжиженный природный газ. Особое внимание уделяется прекращению спотовых сделок, на которые приходится около 31% текущего импорта. Окончательные сроки введения ограничений будут зависеть от возможности ЕС обеспечить альтернативные поставки из США, Катара и других стран.

Доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 40% до конфликта на Украине до текущих 19%. Основной объем поступает по трубопроводу "Турецкий поток" в виде СПГ. В Еврокомиссии подчеркивают важность диверсификации источников энергии, извлекая уроки из прошлой зависимости от одного поставщика.

Представители ЕС ведут переговоры об увеличении поставок американского СПГ, который должен стать основной заменой российским энергоносителям. Однако неуверенность в стабильности альтернативных источников ранее уже приводила к отсрочке введения санкций против российского СПГ.