Россияне все чаще выбирают для путешествий места с репутацией аномальных зон. Особой популярностью пользуются перевал Дятлова, плато Путорана и остров Ольхон.

Туристические предпочтения россиян меняются – все больше путешественников выбирают маршруты, связанные с загадочными явлениями и необъяснимыми феноменами. Аналитики отмечают устойчивый рост спроса на такие поездки.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, особый интерес у туристов вызывают локации с мистической репутацией. Лидером популярности остается перевал Дятлова в Свердловской области, где в 1959 году произошла таинственная гибель группы туристов.

Второй по востребованности стала экспедиция на плато Путорана в Красноярском крае. В этом году туроператоры продали в 2,5 раза больше путевок, чем за весь прошлый год. Не ослабевает интерес к карельской горе Воттоваара с ее необычными каменными образованиями и острову Ольхон на Байкале – центру шаманских практик.

Основную аудиторию таких поездок составляют три группы: молодежь 18-30 лет, искатели необычных впечатлений для соцсетей; люди среднего возраста, увлекающиеся эзотерикой; корпоративные клиенты, выбирающие нестандартные форматы тимбилдинга.

Туроператоры связывают всплеск интереса с выходом нескольких популярных фильмов на мистическую тематику. В перечне востребованных направлений также значатся дворцы Санкт-Петербурга с их легендами о привидениях.