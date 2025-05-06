Большинство канатных дорог на российских горнолыжных курортах продолжают работать на иностранном программном обеспечении, которое не обновлялось с 2022 года. Производитель «Руслет» предупреждает о рисках сбоев и необходимости перехода на отечественные аналоги.

Безопасность канатных дорог на российских горнолыжных курортах оказалась под угрозой из-за использования устаревшего иностранного программного обеспечения. По данным производителя «Руслет», большинство таких систем не получали обновлений с 2022 года, что создает риски для пассажиров.

После введения санкций в 2022 году европейские производители канатных дорог прекратили поддержку своего программного обеспечения в России. В результате около 90% современных подъемников продолжают работать на неподдерживаемом софте. Автоматизированные системы управления требуют регулярных обновлений, но последние апдейты для большинства российских канатных дорог проводились более двух лет назад.

Недавний инцидент показал, к чему может привести использование устаревшего ПО. На одном из курортов из-за сбоя в системе канатная дорога остановилась, и пассажиры провели в замерзающих креслах более 40 минут. Аварийный режим не сработал из-за ошибки в программном обеспечении, которую невозможно исправить без поддержки разработчика.

Сейчас только 10% российских канатных дорог переведены на отечественное программное обеспечение. Остальные 90% продолжают работать на иностранных системах, что повышает риски аварий. В Ассоциации горнолыжных комплексов подтверждают, что зарубежные производители больше не поставляют обновления, а использование неофициальных запчастей дополнительно увеличивает опасность сбоев.

Согласно указу президента, к 1 сентября все канатные дороги должны перейти на российское программное обеспечение. Компания «Руслет» уже локализовала систему управления и перевела восемь подъемников, включая объекты на курортах «Роза Хутор» и «Большой Вудъявр». Процесс замены софта занимает около трех месяцев и может проводиться без остановки работы.

Эксперты сходятся во мнении, что без скорейшего перехода на российское программное обеспечение горнолыжные курорты могут столкнуться с серьезными проблемами уже в ближайшее время.