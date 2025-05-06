Себестоимость строительства частных домов в России снизилась на 10-15% в 2025 году. Основной причиной стало падение цен на стройматериалы и подрядные работы.

В текущем году строительство частных домов в России стало дешевле на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики связывают это со снижением цен на основные стройматериалы и услуги подрядчиков.

Цены на популярные стройматериалы – газобетонные и керамзитные блоки – упали на 25-30% в некоторых регионах. Металлическая кровля и арматура подешевели примерно на 15%. Подрядные работы также стали стоить меньше из-за высокой конкуренции между строительными компаниями.

Эксперты называют две основные причины снижения цен:

1. Введение эскроу-счетов для ИЖС.

2. Снижение доступности кредитов на строительство.

По данным отраслевых специалистов, начало строительного сезона 2025 года характеризуется более низким спросом по сравнению с предыдущими периодами. Это создало условия для снижения цен на основные категории строительных материалов. При этом стоимость древесины, инженерных коммуникаций и отделочных материалов пока осталась на прежнем уровне. Строители отмечают, что сейчас можно добиться скидок на работы - заказов становится меньше, а конкуренция растет.

Средняя смета на строительство частного дома сократилась на 10%. Однако эксперты предупреждают, что такая ситуация может быть временной – при восстановлении спроса цены могут снова пойти вверх.