Европейские электросети, большинство из которых построены в прошлом веке, требуют масштабных инвестиций. По данным Еврокомиссии, на модернизацию необходимо $2-2,3 трлн до 2050 года.
Половина европейских энергосетей эксплуатируется более 40 лет. Недавний 24-часовой блэкаут в Испании продемонстрировал уязвимость устаревшей инфраструктуры. Как отметила Кристина Руби из Eurelectric, этот случай стал тревожным сигналом для всего ЕС.
Основные проблемы энергосистемы:
- неспособность справиться с ростом зеленой энергетики,
- недостаток мощностей для хранения энергии,
- увеличение спроса на электроэнергию,
- высокий риск повторных масштабных отключений.
Инвестиции в $2-2,3 трлн должны решить эти проблемы. Средства пойдут на замену линий электропередач, модернизацию подстанций и создание систем хранения энергии. Особое внимание уделят интеграции возобновляемых источников в общую сеть.
Испанский блэкаут 28 апреля показал, насколько критично состояние энергосистемы. На восстановление подачи электричества по всей стране потребовались сутки. Эксперты предупреждают, что без срочных инвестиций подобные инциденты могут участиться.