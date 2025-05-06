Европейские энергосети требуют срочной модернизации, оцениваемой в $2-2,3 трлн до 2050 года. Недавний масштабный блэкаут в Испании подтвердил необходимость срочных инвестиций.

Европейские электросети, большинство из которых построены в прошлом веке, требуют масштабных инвестиций. По данным Еврокомиссии, на модернизацию необходимо $2-2,3 трлн до 2050 года.

Половина европейских энергосетей эксплуатируется более 40 лет. Недавний 24-часовой блэкаут в Испании продемонстрировал уязвимость устаревшей инфраструктуры. Как отметила Кристина Руби из Eurelectric, этот случай стал тревожным сигналом для всего ЕС.

Основные проблемы энергосистемы:

неспособность справиться с ростом зеленой энергетики,

недостаток мощностей для хранения энергии,

увеличение спроса на электроэнергию,

высокий риск повторных масштабных отключений.

Инвестиции в $2-2,3 трлн должны решить эти проблемы. Средства пойдут на замену линий электропередач, модернизацию подстанций и создание систем хранения энергии. Особое внимание уделят интеграции возобновляемых источников в общую сеть.

Испанский блэкаут 28 апреля показал, насколько критично состояние энергосистемы. На восстановление подачи электричества по всей стране потребовались сутки. Эксперты предупреждают, что без срочных инвестиций подобные инциденты могут участиться.