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ВВС США получили автономные грузовые планеры Grasshopper
Аппараты стоимостью $40 000 способны выполнять точную доставку грузов без риска для экипажей

Калифорнийская компания DZYNE Technologies поставила ВВС США партию автономных грузовых планеров Grasshopper. Эти одноразовые аппараты предназначены для безопасной доставки грузов в зоны повышенного риска.

Grasshopper представляет собой экономичный беспилотный планер стоимостью $40 000, разработанный специально для логистических операций в условиях боевых действий. Аппарат способен выполнять точную доставку грузов без риска для пилотируемой авиации.

Разработка планера заняла менее 12 месяцев благодаря сотрудничеству DZYNE Technologies, Научно-исследовательской лаборатории ВВС и боевых подразделений. Как отметил генеральный директор компании Мэтью МакКью, система подходит как для военных, так и для гуманитарных миссий.

Основные характеристики Grasshopper:

  • полная автономность полета,
  • совместимость с различными платформами запуска,
  • возможность работы в условиях радиоэлектронного подавления,
  • быстрое развертывание в полевых условиях.

Планер позволяет доставлять грузы на передовые позиции, не подвергая опасности экипажи самолетов. По словам представителей ВВС, эта система кардинально меняет подход к снабжению труднодоступных районов.

DZYNE Technologies уже работает над модернизированной версией Grasshopper с увеличенной дальностью и грузоподъемностью. Ее планируют выпустить в начале 2026 года.

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#ввс сша #логистика #беспилотные системы #grasshopper #dzyne technologies
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