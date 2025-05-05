Ожидается, что игра выйдет до конца 2025 года после летнего анонса

Известный инсайдер Valve Тайлер Маквикер сообщил о завершении ключевого этапа разработки Half-Life 3. По его данным, игра уже полностью работоспособна и готовится к выходу в конце 2025 года. На данный момент разработчики работают над устранением мелких ошибок и стабилизацией игровых механик.

Игра не будет VR-эксклюзивом, что подтвердил инсайдер. Вместо этого Valve использует усовершенствованную версию системы AI Director из Left 4 Dead 2. Эта технология динамически размещает врагов, предметы и взаимодействующие объекты, но не влияет на основную геометрию уровней или сюжет.

По данным источников, анонс может состояться уже летом 2025 года, а релиз – зимой. Маквикер также намекнул на возможное появление Челл из Portal в новой части Half-Life, но избегает подробностей о сюжете, чтобы не нарушать NDA.

Ранее Valve пыталась разработать Half-Life 3 в 2013-2014 годах, но тогда проект отменили из-за неготовности игрового движка Source 2.