Космическая база SpaceX в Техасе официально получила статус города после голосования жителей. Новые власти Starbase City планируют увеличить частоту запусков ракет с 5 до 25 раз в год.

Бывшая космическая база SpaceX в Техасе теперь официально стала городом Starbase. Это изменение позволит компании увеличить частоту запусков и получить больше контроля над территорией.

В минувшие выходные сотрудники SpaceX проголосовали за преобразование базы в город с результатом 212 голосов "за" против 6. Территория площадью 4,14 км² в округе Кэмерон теперь будет управляться как отдельный муниципалитет. Новым мэром стал Бобби Педен, вице-президент SpaceX по испытаниям.

Как город класса C, Starbase получит право взимать налог на имущество до 1,5%. Компания планирует использовать новый статус для увеличения частоты запусков с текущих 5-ти до 25-ти в год. Для этого SpaceX уже подала заявку в федеральные органы.

С 2012 года территория Starbase превратилась из малонаселенной местности в развитый комплекс с жильем, инфраструктурой и даже памятником Илону Маску. Компания предлагает закон, который позволит закрывать дороги и пляжи во время запусков, что вызвало споры с местными властями.

Гендиректор Starbase Кэтрин Людерс заявила, что городское самоуправление поможет развивать сообщество. SpaceX уже обеспечивает инфраструктуру, образование и медицину для сотрудников. Однако критики опасаются ограничения доступа к пляжам и паркам для обычных граждан.

Новый статус Starbase как города позволит SpaceX оптимизировать операции в рамках лунной и марсианской программ NASA. Компания продолжает расширять свое присутствие в регионе, создавая рабочие места, но вызывая вопросы о балансе корпоративных и общественных интересов.