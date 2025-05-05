АвтоВАЗ планирует выпустить самую дорогую модификацию Lada Vesta в истории. Спортивная версия с 145-сильным двигателем будет стоить около 2,7 млн рублей.

АвтоВАЗ готовит к производству новую спортивную версию Lada Vesta, которая станет самой дорогой в истории модели. Производство начнется летом на мощностях дочерней компании LADA Sport.

Спортивная модификация Lada Vesta сохранит 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 145 л.с., но получит новую шестиступенчатую механическую коробку передач китайского производства. Такую же КПП уже используют в базовой Vesta и новой модели Iskra.

По данным источников, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд, а максимальная скорость составит около 200 км/ч. Основным изменением станет цена - около 2,7 млн рублей, что сделает Vesta Sport дороже даже премиального седана Aura (от 2,6 млн рублей).

Сейчас инженеры тестируют прототипы на дорогах Тольятти. Производство планируют начать летом 2024 года. Новая Vesta Sport превзойдет по стоимости все предыдущие модификации модели, включая специальные версии.