Аналитик Минг-Чи Куо сообщает о планах Apple выпустить iPhone 19 Air с увеличенным дисплеем в 2027 году. Компания готовит масштабное расширение линейки, включая тонкие модели и складные устройства.

Apple пересматривает стратегию выпуска iPhone, планируя расширить линейку новыми форматами. Согласно последним данным, в 2027 году компания представит iPhone 19 Air с увеличенным дисплеем, продолжая развитие тонких моделей.

Аналитик Минг-Чи Куо раскрыл детали будущей линейки iPhone. В 2027 году Apple выпустит iPhone 19 Air с дисплеем большего размера, чем у модели 18 Slim. Точные параметры экрана пока неизвестны, но устройство займет промежуточное положение между базовыми и Pro-версиями.

Компания меняет подход к запуску новых моделей. Дорогие версии, включая Pro-модели, будут выходить осенью, а более доступные варианты — весной. Это позволит Apple оптимизировать производство и увеличить продажи.

В планах компании — выпуск бюджетного iPhone 17e в следующем году и второго поколения складного iPhone в 2027 году. iPhone 17 Air, который появится раньше, получит 6,6-дюймовый экран при толщине всего 5,5 мм.

Название "Air" может закрепиться в линейке, хотя ранее обсуждался вариант "Slim". Размер iPhone 19 Air окажется больше стандартных моделей, но меньше 6,9-дюймовой Pro-версии. Такое позиционирование создаст четкую градацию устройств по размерам и функциям.

Расширение ассортимента до шести моделей потребует от Apple пересмотра графика релизов. Компания планирует разделить запуск флагманских и бюджетных устройств, чтобы уделить каждому продукту больше внимания. В 2027 году осенний анонс может включить как iPhone 19 Air, так и новое складное устройство.