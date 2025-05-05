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Китай разработал бюджетную систему обнаружения стелс-истребителей
Китай заявил о создании недорогой системы обнаружения американских стелс-самолетов. Устройство использует модифицированные коммерческие анализаторы спектра для выявления малозаметных радарных сигналов.

Китайские военные специалисты сообщили о разработке системы, способной обнаруживать американские истребители пятого поколения. Технология использует перепрофилированное телекоммуникационное оборудование стоимостью около 68 600 долларов.

Устройство, разработанное 38-м научно-исследовательским институтом China Electronics Technology Group, нацелено на радары с низкой вероятностью перехвата (LPIR). Такие системы применяются на F-35, F-22, B-2 и других стелс-платформах США. LPIR минимизируют обнаружение за счет слабых, изменяющихся сигналов.

Китайские инженеры адаптировали гражданские анализаторы спектра TFN RMT744A для военных задач. Оборудование определяет местоположение источника излучения с точностью 10-13,5 мм даже при использовании средств радиоэлектронного подавления. В основе технологии – алгоритмы машинного обучения и продвинутая обработка сигналов.

Традиционные радары излучают мощные, легко обнаруживаемые сигналы, подобно крику в тихой комнате. LPIR работают по другому принципу: их можно сравнить с шепотом в переполненном помещении, где используются сложные алгоритмы изменения частоты и мощности сигнала. Как человек, говорящий на секретном языке с переменной тональностью и ритмом, такие радары остаются незамеченными среди радиоэлектронных шумов. Китайская система, по утверждениям разработчиков, научилась распознавать эти слабые «сигналы-шепот», используя длительное наблюдение и корреляцию данных с помощью специальных алгоритмов.

Эффективность разработки пока не подтверждена независимыми испытаниями.

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#китай #f-35 #радары #обнаружение #стелс-технологии #электронная разведка
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