Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование в пищу генетически модифицированных свиней.

Американские регуляторы впервые одобрили для пищевого использования свиней, созданных с помощью технологии редактирования генов CRISPR. Разработка британской компании PIC направлена на решение одной из самых острых проблем свиноводства – репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS).

Компания PIC потратила несколько лет на исследования и согласования с FDA, прежде чем получить разрешение. Созданные ими свиньи лишены клеточного рецептора, который вирус PRRS использует для проникновения в организм. Это делает животных устойчивыми практически ко всем известным штаммам заболевания.

PRRS ежегодно наносит ущерб американским фермерам на 560 миллионов долларов. Вирус вызывает массовый падеж молодняка и репродуктивные нарушения у взрослых особей. Новые генетически модифицированные свиньи должны решить эту проблему – признак устойчивости передается всем последующим поколениям.

По заверениям разработчиков, мясо таких свиней ничем не отличается от обычного по вкусу и безопасности. Это не первый случай одобрения ГМО-животных в США – в 2020 году FDA разрешило свиней без альфа-галактозы, а ранее – генетически модифицированного лосося.

Эксперты отмечают потенциальные преимущества новинки: сокращение использования антибиотиков на 200%, уменьшение выбросов парниковых газов на 5% и улучшение условий содержания животных. Однако до массового внедрения технологии предстоит преодолеть регуляторные барьеры в других странах.

Компания ожидает, что мясо устойчивых к PRRS свиней появится в продаже в США не раньше 2026 года. Параллельно ведутся переговоры о выходе на ключевые экспортные рынки, включая Мексику, Канаду и Японию.