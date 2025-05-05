Компания Samsung столкнулась с финансовыми потерями в $400 млн после отказа от собственного чипа Exynos 2500 в линейке Galaxy S25. В следующем поколении смартфонов для европейского рынка планируют вернуть процессоры Exynos 2600.

Зарубежные аналитики оценили финансовые последствия решения Samsung отказаться от использования собственных процессоров Exynos 2500 в флагманской серии Galaxy S25. Компания не только понесла значительные убытки, но и пересмотрела стратегию для будущих моделей.

Отказ от Exynos 2500 в пользу Snapdragon 8 Elite для всей линейки Galaxy S25 обошелся Samsung примерно в $400 млн. Причиной стали как возросшие затраты на закупку чипов у Qualcomm, так и потери от нереализованных инвестиций в собственные разработки.

Несмотря на текущие трудности, Samsung не намерена полностью отказываться от собственных процессоров. В 2026 году компания планирует вернуть чипы Exynos 2600 в европейские версии Galaxy S26. Это решение связано с прогрессом в освоении 2-нм технологии производства.

Тестовые образцы Exynos 2600 уже демонстрируют 30% выход годных чипов против предыдущих показателей 3-нм технологий. Если показатель удастся довести до 60%, это сделает производство рентабельным. Однако даже в этом случае Snapdragon 8 Elite Gen 2 сохранит преимущество в производительности.

Эксперты считают, что возврат Exynos в европейские модели обусловлен в первую очередь экономией. Локализация производства и сокращение зависимости от Qualcomm помогут Samsung снизить затраты на компоненты для будущих флагманов.