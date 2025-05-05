Аналитики Россельхозбанка рекомендуют клиентам рассмотреть возможность перевода средств с накопительных счетов на банковские вклады. По их мнению, текущие макроэкономические условия особенно благоприятны для такого решения.

Специалисты Россельхозбанка провели исследование сберегательных привычек россиян и пришли к выводу, что сейчас наиболее выгодно размещать средства на банковских вкладах. Руководитель аналитического центра банка Максим Петроневич объясняет это текущей экономической ситуацией.

Исследование показало, что 45% россиян предпочитают хранить сбережения на накопительных счетах, тогда как только 30% используют банковские вклады. Однако эксперты банка советуют пересмотреть этот подход. По словам Петроневича, сейчас настал удачный момент для перевода части средств с накопительных счетов на депозиты с фиксированной ставкой.

Большинство опрошенных (76%) откладывают 5-15% от ежемесячного дохода. Основные цели накоплений – финансовая подушка (42%), путешествия (18%) и создание пассивного дохода (14%). Более половины респондентов (56%) планируют увеличить размер сбережений в 2025 году.

Петроневич отметил, что Банк России планирует снижать ключевую ставку в 2025 году, сохраняя при этом повышенные процентные ставки до достижения инфляционных целей. В таких условиях фиксация доходности через банковские вклады выглядит разумной стратегией.

Россельхозбанк прогнозирует, что в 2025 году инфляция достигнет целевых 4%. Это создает благоприятные условия для сбережений, но эксперты подчеркивают: максимальную выгоду можно получить, правильно выбрав финансовый инструмент. В текущих условиях банковские вклады выглядят предпочтительнее накопительных счетов.