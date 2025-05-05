Президент США Дональд Трамп заявил о решении возродить печально известную тюрьму Алькатрас. В своем обращении он поручил федеральным ведомствам подготовить ее к повторному открытию.
Трамп сообщил, что Бюро тюрем, Минюст, ФБР и МВБ должны совместно модернизировать Алькатрас. В обновленном виде тюрьма примет наиболее опасных преступников страны.
Президент назвал это решение символом "закона, порядка и справедливости". Алькатрас, закрытый в 63 году прошлого столетия, долгое время считался одной из самых строгих тюрем Америки.
Пока неясно, когда именно завершится реконструкция и начнется прием заключенных. Однако Трамп намерен вернуть учреждению его былую репутацию.