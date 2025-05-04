Калифорнийский ресторан BurgerBots внедрил полностью автоматизированную систему приготовления бургеров. Два типа промышленных роботов работают согласованно, обеспечивая высокую скорость обслуживания.
Ресторанная концепция BurgerBots использует роботов IRB 360 FlexPicker и YuMi от ABB Robotics для приготовления блюд. Автоматизированная ячейка самостоятельно отслеживает ингредиенты и собирает бургеры по индивидуальным заказам.
Процесс начинается с размещения котлеты на булочке в специальной коробке с QR-кодом. Робот FlexPicker выбирает нужные начинки, ориентируясь на данные кода, а YuMi завершает сборку. Вся операция занимает 27 секунд.
Система интегрирована с системой учета ингредиентов и позволяет контролировать запасы лука, помидоров, салата и соусов в реальном времени.
По данным опроса ABB Robotics, 67% работников сферы гостеприимства поддерживают автоматизацию рутинных процессов.
Владельцы рассчитывают, что технология не только решит проблему нехватки кадров, но и сделает работу в общепите более комфортной.