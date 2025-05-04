В Лос-Гатосе (Калифорния) открылся ресторан BurgerBots, где бургеры полностью готовят роботы. Автоматизированная система собирает заказ всего за 27 секунд.

Калифорнийский ресторан BurgerBots внедрил полностью автоматизированную систему приготовления бургеров. Два типа промышленных роботов работают согласованно, обеспечивая высокую скорость обслуживания.

Ресторанная концепция BurgerBots использует роботов IRB 360 FlexPicker и YuMi от ABB Robotics для приготовления блюд. Автоматизированная ячейка самостоятельно отслеживает ингредиенты и собирает бургеры по индивидуальным заказам.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Процесс начинается с размещения котлеты на булочке в специальной коробке с QR-кодом. Робот FlexPicker выбирает нужные начинки, ориентируясь на данные кода, а YuMi завершает сборку. Вся операция занимает 27 секунд.

Система интегрирована с системой учета ингредиентов и позволяет контролировать запасы лука, помидоров, салата и соусов в реальном времени.

По данным опроса ABB Robotics, 67% работников сферы гостеприимства поддерживают автоматизацию рутинных процессов.

Владельцы рассчитывают, что технология не только решит проблему нехватки кадров, но и сделает работу в общепите более комфортной.