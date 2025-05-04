Эксперты Сбера выделили три распространенные финансовые ошибки, которые снижают благосостояние россиян. Среди них – неиспользование пенсионных накоплений и отказ от налоговых льгот.

Специалисты СберНПФ перечислили основные ошибки, мешающие россиянам эффективно распоряжаться своими средствами. Эти просчеты могут существенно уменьшить доходы в долгосрочной перспективе.

Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ, отметила, что многие россияне не используют свои накопительные пенсии. Люди либо не знают о существовании этих средств, либо не понимают, как их получить выгоднее. Эксперт советует проверить накопления и рассмотреть перевод их в программу долгосрочных сбережений, которая предлагает более гибкие условия.

Вторая ошибка – отказ от налоговых льгот. Например, участники программы долгосрочных сбережений могут вернуть до 52 тысяч рублей ежегодно за счет налогового вычета. Однако большинство не пользуется этой возможностью.

Третья проблема – недооценка корпоративных пенсионных программ. Многие работники игнорируют предложения работодателей, хотя компании часто добавляют собственные взносы к пенсионным накоплениям сотрудников. Эти средства не облагаются налогом и продолжают расти за счет инвестирования.

Пальшина подчеркивает, что правильное использование всех доступных инструментов помогает сохранить и приумножить сбережения. Особенно это важно для долгосрочного финансового благополучия. Простые действия вроде оформления налогового вычета или подключения к корпоративной пенсионной программе могут значительно улучшить материальное положение в будущем.